Франция, 1 тур

Страсбург – Монако – 1:2

Голы: Диалло, 65 – Дьятта, 43, Диоп, 53

Клермон – ПСЖ – 0:5

Голы: Неймар, 9, Хакими, 26, Маркиньос, 38, Месси, 80, 86

Монако одержал непростую победу над традиционно неудобным Страсбуром. Монегаски взяли три очка в Эльзасе впервые за почти 5 лет.

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А вот ПСЖ вообще без проблем разобрался с Клермоном. Пока Килиан Мбаппе находится в клубном лазарете, бразилец примеряет на себе статус главной звезды команды. Форвард оформил дубль в матче за Суперкубок, а сегодня принял участие во четырёх забитых мячах. В активе Неймара гол и три результативных передачи. Более того, для Лео это вообще первый гол бисиклетой за всю его карьеру.

Отдельно отметим первый гол парижан. То, как Месси, ассистировал Неймару, – это самая настоящая футбольная магия. В конце игры аргентинец еще и стал автором шедеврального гола, пробив в падении через себя.