Как и ожидалось, Луис Кампос стал новым спортивным директором ПСЖ, заменив на этом посту Леонардо. Контракт с функционером, формировавшим чемпионские команды Монако и Лилля, уже подписан. Официально о назначении 57-летнего Кампоса, кандидатуру которого лоббировал Килиан Мбаппе, объявят в ближайшее время. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

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По словам инсайдера, французский клуб решил расстаться с Маурисио Почеттино. Судьба тренера практически решена – окончательную точку в карьере аргентинца на Парк де Пренс поставят после возвращения в Париж Нассера Аль-Хелаифи. Ожидается, что президент ПСЖ и новый спортивный директор объявят об уходе Почеттино, который так и не смог достичь успеха в Лиге чемпионов.

Кстати, отставку Леонардо пока тоже официально не подтвердили, хотя его преемник уже активно планирует трансферную кампанию клуба.

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