Форвард парижан Килиан Мбаппе лаконично отреагировал на слухи о своей важной роли в клубе.

Накануне в прессу пропиталась информация, что француз после продления контракта получил право влиять на трансферы и попросил избавиться сразу от 14 представителей команды.

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В "черный список" якобы вошли Неймар, Икарди, наставник Почеттино и другие футболисты. Но Мбаппе в своем Twitter назвал эту информацию фейковой. Впоследствии статья о влиянии Килиана на политику клуба была удалена из Sportbible.

Напомним, в течение сезона все ждали переход молодой звезды свободным агентом в Реал, однако форвард согласился на новый контракт с ПСЖ до 2025 года.

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