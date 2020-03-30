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ПСЖ рискует потерять космическую сумму из-за пандемии – за эти деньги можно купить еще одного Неймара

18:44 23 Читати українською
ПСЖ рискует потерять космическую сумму из-за пандемии – за эти деньги можно купить еще одного Неймара
Неймар и Нассер Аль-Хелаифи / Фото ФК ПСЖ

Коронавирус отнимает не только здоровье людей, но и чистит карманы футбольных клубов.

Из-за вынужденной остановки чемпионата Франции и других турниров, где участвует ПСЖ, парижский гранд может потерять 215 млн евро еще до июля, сообщает parisfans.fr.

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Такие убытки связаны с отсутствием доходов от медиаправ, продажи билетов на матчи и других партнерских выплат для клуба. Напомним, потенциальная сумма убытков близка к сумме компенсации за переход Неймара в 2017-м, когда ПСЖ заплатил Барселоне 222 млн евро, осуществив рекордный трансфер.

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Теги
футбольные финансы коронавирус Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция
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