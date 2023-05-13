В Париже недовольны последними выступлениями Ашрафа Хакими. Марокканский защитник после чемпионата мира потерял свою форму, а с ней и доверие руководства клуба.

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Если в прошлом сезоне к игровым проблемам Хакими относились с пониманием из-за не подходящей игроку схемы Почеттино, то в этом Гальтье чаще использует формацию с тремя защитниками, которая должна подсвечивать все его качества. После мундиаля марокканец выглядит уставшим и безразличным к проблемам команды. Согласно информации L'Équipe, красная карточка, полученная Ашрафом в матч против Лорьяна две недели назад, вызвала раздражение со стороны руководства и спровоцировала критику в адрес футболиста.

Хакими всегда получал поддержку от ПСЖ из-за его близких отношений с Килианом Мбаппе. Хотя внутри команды считают, что марокканец губительно влияет на французского нападающего. Спортивный директор Луиш Кампуш не настроен на серьезные изменения на позиции правого защитника, но если летом клуб получит значительное предложение по Хакими, то, как отмечает источник, ПСЖ отнесется к нему серьезно.

Напомним, что марокканец присоединился к парижскому клубу в 2021 году. В нынешнем сезоне он сыграл в 37 матчах. А в активе Хакими четыре гола и пять результативных передач.

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