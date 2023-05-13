В Парижі незадоволені останніми виступами Ашрафа Хакімі. Марокканський захисник після чемпіонату світу втратив свою форму, а з нею й довіру керівництва клубу.

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Якщо в минулому сезоні до ігрових проблем Хакімі ставилися з розумінням через схему Почеттіно, яка не підходила гравцю, то в цьому Гальтьє частіше використовує формацію з трьома захисниками, яка має підсвітлювати всі його якості. Після мундіалю марокканець виглядає втомленим та байдужим до проблем команди. Згідно з інформацією L'Équipe, червона картка, яку отримав Ашраф в матчі проти Лор'яна два тижні тому, викликала роздратування з боку керівництва та спровокувала критику на адресу футболіста.

Хакімі завжди отримував підтримку від ПСЖ через його близькі відносини з Кіліаном Мбаппе. Хоча всередині команди вважають, що марокканець згубно впливає на французького форварда. Спортивний директор Луїш Кампуш не налаштований на серйозні зміни на позиції правого захисника, але якщо влітку клуб отримає значну пропозицію щодо Хакімі, то, як зазначає джерело, ПСЖ поставиться до неї серйозно.

Нагадаємо, що марокканець приєднався до паризького клубу у 2021 році. В поточному сезоні він зіграв у 37 матчах. А активі Хакімі чотири голи та п'ять результативних передач.

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