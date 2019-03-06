ПСЖ – Манчестер Юнайтед: анонс матча Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ принимает Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на игру читайте на "Футбол 24".

ПСЖ – Манчестер Юнайтед

6 марта, 22:00. Париж, Парк де Пренс

Телетрансляция на канале Футбол 2, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Центральным поединком игрового дня, безусловно, станет встреча в Париже, где местный ПСЖ примет Манчестер Юнайтед. Именно хозяева стали фаворитами противостояния после первой части дуэли в Манчестере, которая завершилась триумфом команды Томаса Тухеля со счетом 2:0. Интересно, что французская команда могла забить и больше – лишь феноменальная игра Давида Де Хеа помогла МЮ оставить хоть и крошечные, но все же шансы на камбэк.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ди Мария парирует хамство одной левой, Мбаппе и Ко ставят на колени – ЛЧ без Неймара интереснее

Это поражение остается единственным для Уле Гуннара Сульшера во главе Манчестер Юнайтед, но именно оно может помешать перспективам манкунианцев в Лиге чемпионов. Отьграть у ПСЖ 2 гола на выезде – задача сама по себе не из легких, а тут МЮ столкнулся еще и с тяжелой кадровой ситуацией. Сульшер не сможет рассчитывать сразу на 9-х (!) исполнителей основной обоймы. Поль Погба пропустит встречу из-за дисквалификации, а Антонио Валенсия, Андер Эррера, Неманья Матич, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Алексис Санчес, Хуан Мата травмированы. Практически в последний момент из-за болезни выбыл еще и Фил Джонс.

Из отсутствующих игроков можно составить практически целую команду. Для выхода в следующую стадию Сульшеру и Манчестер Юнайтед необходимо осовершить настоящий подвиг, ведь в таких условиях заставить парижан потерять свой гандикап – проблема еще та. Сам норвежец заявляет, что верит в камбэк. Конечно, это нормально, но насколько он реален? Это должно быть что-то даже больше, чем легендарный финал против Баварии в 1999-м.

У парижан кадровая ситуация куда лучше – точно не сыграет только Неймар, к отсутствию которого, вероятно, уже успели привыкнуть. Под вопросом выход на поле Кавани и молодого Нсоки.

Задачу МЮ усложняет и неплохая форма ПСЖ. В текущем сезоне команда Томаса Тухеля проиграла лишь трижды – Ливерпулю, Генгаму и Лиону. Последние 7 матчей парижане выиграли, при этом только дважды ограничились лишь одним голом в ворота соперников. ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с гигантским отрывом, опережая второй в таблице Лилль на 17 очков, при этом имея еще и поединок в запасе.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Лиги чемпионов

Манкунианцы, в свою очередь, также довольно неплохо выступают в АПЛ. После серии неудач под руководством Жозе Моуринью МЮ после прихода Сульшера одержал несколько побед подряд и вернулся в зону Лиги чемпионов. При этом до Тоттенхэма, идущего третьим, лишь 3 очка.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Буффон, Керер, Тьягу Силва, Кимпембе, Бернат, Дани Алвес, Верратти, Маркиньос, Дракслер, Мбаппе, Ди Мария

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Линделёф, Смоллинг, Шоу, Фред, Мактоминай, Перейра, Далот; Лукаку, Рашфорд.

Травмированные: Неймар – Дармиан, Валенсия, Джонс, Эррера, Матич, Марсьяль, Лингард, Алексис Санчес, Мата

Под вопросом: Нсоки, Кавани

Дисквалифицированные: Погба

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Обе команды исповедуют атакующий футбол и смогут поразить ворота друг друга, но лучшая кадровая ситуация ПСЖ и домашние трибуны помогут парижанам обыграть МЮ и во втором матче и наконец-то пройти стадию 1/8 финала – непреодолимую для них в последние годы.

Лучшие камбэки плей-офф Лиги чемпионов