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ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛИВЕРПУЛЬ

ПСЖ – Ливерпуль – видео голов

28 ноября 23:04 274 Читати українською
ПСЖ – Ливерпуль – видео голов
ПСЖ – Ливерпуль – видео голов / Фото ФК ПСЖ

Ливерпуль уступает ПСЖ в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча ПСЖ – Ливерпуль.

Счет во встрече открыл Бернат. Парижане повели на 13-й минуте.

ПСЖ – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

На 37-й минуте Неймар удвоил преимущество парижан.

Под занавес первого тайма арбитр встречи назначил сомнительный пенальти в ворота ПСЖ, который удачно реализовал Милнер.

Смотрите видео гола Берната в матче ПСЖ – Ливерпуль

Смотрите видео гола Неймара в матче ПСЖ – Ливерпуль

Смотрите видео гола Милнера в матче ПСЖ - Ливерпуль

Лига чемпионов5 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Ливерпуль: Среда 28 ноября 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
2 : 1
Ливерпуль
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Теги
Лига чемпионов Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен - Ливерпуль Видеоновости Ливерпуль Ливерпуль
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