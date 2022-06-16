Вице-президент каталонцев по экономическим вопросам Эдуард Ромеу оценил вероятность трансфера Роберта Левандовски уже этим летом.

"Подписание Роберта – одно из пожеланий нашего тренерского штаба. Игрок уже высказал свое мнение.

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Очень важно, что футболист такого уровня демонстрирует желание перейти в Барселону. Если мы сделаем свою работу, то это – возможный вариант", – цитирует Ромеу Marca .

Для подписания Левандовски, заявившего о намерениях покинуть Баварию летом, "блаугранас" должны продать нескольких игроков и снизить давление на бюджет. В прошлом сезоне поляк отличился 46 голами в 50 матчах за мюнхенцев.

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