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ПСЖ может арендовать Бакайоко

16:03 39 Читати українською
ПСЖ может арендовать Бакайоко
Тьемуэ Бакайоко / Reuters

Чемпион Франции рассматривает вариант с приглашением хавбека Тьемуе Бакайоко.

24-летний полузащитник попал на радары ПСЖ, информирует Goal.

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Французский гранд не хочет подписывать Бакайоко на полноценной основе, однако может согласиться забрать его в годичную аренду. Игрок вернулся в Челси после сезона в Милане, который решил не выкупать француза из-за открытого конфликта с тренером команды Дженнаро Гаттузо. Лондонцы тоже не будут делать ставку на Бакайоко, поэтому его уход выглядит вполне вероятным.

Напомним, в этом году ПСЖ уже подписал Андера Эрреру, который должен усилить центральное звено команды.

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Теги
Франция Трансферы Челси Челси Тьемуэ Бакайоко Тьемуэ Бакайоко Милан Милан ПСЖ ПСЖ
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