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ПСЖ в шаге от подписания защитника Боруссии Д

21:04 55 Читати українською
ПСЖ в шаге от подписания защитника Боруссии Д
Абду Диалло / соцсети

Защитник Боруссии Д Абду Диалло вскоре должен стать игроком ПСЖ.

ПСЖ согласовал переход защитника дортмундской Боруссии Абду Диалло, сообщает L'Equipe. Парижане заплатят за футболиста 32 млн евро. Он должен присоединиться к французскому клубу через несколько дней.

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23-летний игрок в сезоне 2018/19 сыграл 38 матчей за "шмелей" во всех турнирах. Стоит отметить, что ранее Диалло высказывался в адрес проекта ПСЖ: "Молодой игрок в Европе, который говорит вам, что это неинтересный проект".

Защитник перебрался в Дортмунд летом прошлого года из Майнца. Перед этим выступал за Монако и Зюльте-Варегем.

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