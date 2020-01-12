ПСЖ хочет избавиться от Курзавы зимой

Защитник Лайвен Курзава рискует покинуть ПСЖ во время зимнего трансефрного окна.

Тренерский штаб парижан не рассчитывает на левого латераля, информирует L'Equipe.

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Курзава не всегда попадает в стартовый состав команды, проигрывая конкуренцию Хуану Бернату. ПСЖ готов приобрести нового левого защитника, и место должен освободить именно француз. Клуб посоветовал 27-летнему игроку искать новое место работы уже в январе. В услугах защитника чемпионов Франции заинтересованы клубы АПЛ.

К слову, действующий контракт Курзавы с ПСЖ заканчивается летом 2020 года.

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