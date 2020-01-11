ПСЖ заплатит Монако еще 35 млн евро за Мбаппе, если продаст форварда или продлит с ним контракт

Монако может получить дополнительные средства за нападающего Килиана Мбаппе, который перешел в ПСЖ 2,5 года назад.

В соглашении между двумя французскими клубами был дополнительный пункт, информирует AS со ссылкой на Le Parisien.

Мбаппе не спешит подписывать новый контракт с ПСЖ

ПСЖ заплатил за чемпиона мира 185 млн евро, однако сумма может вырасти до 220 млн при двух условиях. Монегаски получат бонус, если столичный гранд продаст Мбаппе в другой клуб или подпишет с ним новый контракт. Действующее соглашение игрока с парижанами рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 12 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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