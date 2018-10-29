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ПСЖ готов предложить Вест Хэму 56 млн евро за одноклубника Ярмоленко

28 октября 13:47 200 Читати українською
ПСЖ готов предложить Вест Хэму 56 млн евро за одноклубника Ярмоленко
Исса Диоп / фото: ФК Вест Хэм

Защитник лондонского Вест Хэма Исса Диоп может вернуться в чемпионат Франции.

ПСЖ заинтересован в приобретении защитника Вест Хэма Иссы Диопа, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, руководство парижан планирует предложить лондонцам 56 млн евро за 21-летнего француза.

ПСЖ опасается, что конкуренцию в борьбе за игрока может составить Манчестер Юнайтед. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью был поражен игрой молодого защитника и назвал его "монстром" после поражения от Вест Хэма.

"Мне очень грустно из-за того, что произошло", – Диоп поддержал Ярмоленко

Напомним, Диоп перешел в Вест Хэм из Тулузы в июне этого года за почти 25 млн евро. Француз заключил с лондонским клубом пятилетний контракт.

Теги
Англия Трансферы Вест Хэм Вест Хэм Трансферы Чемпионата Англии Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Исса Диоп Исса Диоп
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