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ПСЖ готовий запропонувати Вест Хему 56 млн євро за одноклубника Ярмоленка

13:47 703 Читать на русском
ПСЖ готовий запропонувати Вест Хему 56 млн євро за одноклубника Ярмоленка
Ісса Діоп / фото: ФК Вест Хем

Захисник лондонського Вест Хема Ісса Діоп може повернутися в чемпіонат Франції.

ПСЖ зацікавлений у придбанні захисника Вест Хема Ісси Діопа, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, керівництво парижан має намір запропонувати лондонцям 56 млн євро за 21-річного француза.

ПСЖ побоюється, що конкуренцію в боротьбі за гравця може скласти Манчестер Юнайтед. Головний тренер "червоних дияволів" Жозе Моурінью був вражений грою молодого захисника і назвав його "монстром" після поразки від Вест Хема.

"Мені дуже сумно через те, що сталось", – Діоп підтримав Ярмоленка

Нагадаємо, Діоп перейшов у Вест Хем з Тулузи в червні цього року за майже 25 млн євро. Француз уклав з лондонським клубом п'ятирічний контракт.

Теги
Англія Трансфери Вест Хем Вест Хем Трансфери Чемпіонату Англії Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Ісса Діоп Ісса Діоп
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