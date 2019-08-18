ПСЖ готов отпустить Неймара в аренду – бразилец уверен в трансфере в Барселону

Нападающий ПСЖ Неймар получил согласие парижан на трансфер в другой клуб этим летом.

ПСЖ согласился отпустить Неймара на правах аренды с правом выкупа этого трансферного окна, передает Goal.com.

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Как добавляет Le Parisien, бразилец уверен в трансфере именно в Барселону и надеется, что каталонцы подпишут с ним контракт до конца этого трансферного окна. Добавим, что у Барселоны сейчас кадровые трудности из-за повреждения Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Напомним, переговоры между ПСЖ и Барселоной по трансферу Неймара продолжаются все лето. В услугах бразильца заинтересован и мадридский Реал.

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