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ПСЖ готов отпустить Неймара в аренду – бразилец уверен в трансфере в Барселону

16:04 172 Читати українською
ПСЖ готов отпустить Неймара в аренду – бразилец уверен в трансфере в Барселону
Неймар / Reuters

Нападающий ПСЖ Неймар получил согласие парижан на трансфер в другой клуб этим летом.

ПСЖ согласился отпустить Неймара на правах аренды с правом выкупа этого трансферного окна, передает Goal.com.

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Как добавляет Le Parisien, бразилец уверен в трансфере именно в Барселону и надеется, что каталонцы подпишут с ним контракт до конца этого трансферного окна. Добавим, что у Барселоны сейчас кадровые трудности из-за повреждения Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Напомним, переговоры между ПСЖ и Барселоной по трансферу Неймара продолжаются все лето. В услугах бразильца заинтересован и мадридский Реал.

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