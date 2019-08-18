ПСЖ готовий відпустити Неймара в оренду – бразилець впевнений у трансфері в Барселону

Нападник ПСЖ Неймар отримав згоду парижан на трансфер до іншого клубу цього літа.

ПСЖ погодився відпустити Неймара на правах оренди з правом викупу цього трансферного вікна, передає Goal.com.

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Як додає Le Parisien, бразилець переконаний у трансфері саме в Барселону і сподівається, що каталонці підпишуть з ним контракт до кінця цього трансферного вікна. Додамо, що в Барселони зараз є кадрові труднощі через пошкодження Ліонеля Мессі та Луїса Суареса.

Нагадаємо, переговори між ПСЖ та Барселоною щодо трансферу Неймара тривають усе літо. В послугах бразильця зацікавлений і мадридський Реал.

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