Лига 1: Марсель уверенно одолел Ренн, Нант разгромил Анже на выезде
Завершились еще пять поединков 6-го тура чемпионата Франции. Отчет матчей на "Футбол 24".
Франция, Лига 1, 6-й тур
Анже – Нант – 1:4
Голы: Траоре, 10 – Жиротто, 3, Бла, 6 (пенальти), 79, Коло Муани, 23
Клермон – Брест – 1:1
Голы: Рашани, 65 – Шардонне, 52
Удаление: Гастьен, 50 (К, прямая красная карточка)
Реймс – Лорьян – 0:0
Труа – Монпелье – 1:1
Голы: Тузгар, 37 – Саванье, 87
Удаление: Тулер, 79 (М, вторая желтая карточка)
Марсель – Ренн – 2:0
Голы: Дьенг, 48, Харит, 71
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Крепкий Анже неожиданно легко "сгорел" Нанту дома. "Канарейки" шокировали хозяев двумя голами в стартовые шесть минут – Жиротто забил после углового, а Людовик Бла уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Исмаэль Траоре классным ударом головой через несколько минут попытался вернуть Анже в игру. Однако, еще до перерыва Коло Муани реализовал свой момент из пределов штрафной. Во второй половине Бла воспользовался передачей партнера и довел счет до разгромного.
На Велодроме местный Олимпик дожал гостей из Ренна после перерыва. На 48-й минуте Лирола прострелил с правого фланга, а Бамба Дьенг классно замкнул на ближней штанге. Эффектным получился и второй гол: Амин Харит убежал в прорыв по левому флангу, на входе в штрафную накрутил двух защитников и пробил киперу под опорную ногу.
В свою очередь в Клермоне и Труа матчи развивались по схожему сценарию. Брест и шампанцы открыли счет усилиями Шардонне и Тузгара соответственно, но затем умудрились пропустить в ответ, играя в большинстве, и потеряли очки.