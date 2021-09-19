Франция, Лига 1, 6-й тур

Анже – Нант – 1:4

Голы: Траоре, 10 – Жиротто, 3, Бла, 6 (пенальти), 79, Коло Муани, 23

Клермон – Брест – 1:1

Голы: Рашани, 65 – Шардонне, 52

Удаление: Гастьен, 50 (К, прямая красная карточка)

Реймс – Лорьян – 0:0

Труа – Монпелье – 1:1

Голы: Тузгар, 37 – Саванье, 87

Удаление: Тулер, 79 (М, вторая желтая карточка)

Марсель – Ренн – 2:0

Голы: Дьенг, 48, Харит, 71

Ницца не сумела дожать Монако после жаркой 10-минутки

Крепкий Анже неожиданно легко "сгорел" Нанту дома. "Канарейки" шокировали хозяев двумя голами в стартовые шесть минут – Жиротто забил после углового, а Людовик Бла уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Исмаэль Траоре классным ударом головой через несколько минут попытался вернуть Анже в игру. Однако, еще до перерыва Коло Муани реализовал свой момент из пределов штрафной. Во второй половине Бла воспользовался передачей партнера и довел счет до разгромного.

На Велодроме местный Олимпик дожал гостей из Ренна после перерыва. На 48-й минуте Лирола прострелил с правого фланга, а Бамба Дьенг классно замкнул на ближней штанге. Эффектным получился и второй гол: Амин Харит убежал в прорыв по левому флангу, на входе в штрафную накрутил двух защитников и пробил киперу под опорную ногу.

В свою очередь в Клермоне и Труа матчи развивались по схожему сценарию. Брест и шампанцы открыли счет усилиями Шардонне и Тузгара соответственно, но затем умудрились пропустить в ответ, играя в большинстве, и потеряли очки.

Турнирная таблица чемпионата Франции