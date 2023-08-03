Сегодняшняя новость в Le Parisien о будущем Луиша Кампуша в парижском клубе смутила главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. Как информирует Marca, испанский специалист сыт по горло нерешительностью клубного руководства в "деле Мбаппе".

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Тренеру не понравилось решение боссов клуба отстранить Мбаппе от турне с командой по Японии. Также он недоволен ультиматумом ПСЖ, который клуб поставил своему игроку по поводу продления контракта. Энрике считает, что он подписывал контракт с клубом, в котором фигурировали имена как Мбаппе, так и Луиша Кампуша.

Сообщается, что в настоящее время Энрике размышляет над тем, стоит ли ему вообще продолжать работу в ПСЖ.

Le Parisien писал о том, что советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш может покинуть ПСЖ уже в сентябре.

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