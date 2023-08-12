Усман Дембеле продолжит карьеру под руководством Луиса Энрике. Француз подписал контракт на пять лет.

ПСЖ официально объявил о трансфере французского вингера Усмана Дембеле. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, футболист подписал контракт с парижанами на 5 лет – до лета 2028 года. Финансовые аспекты личного контракта француза не разглашаются. Усман взял 23 игровой номер.

Сумма трансфера составила 50 миллионов евро, но каталонскому клубу досталось всего 25 миллионов. По условиям договора половина суммы ушла Дембеле и его агенту.

Дембеле играл за Барселону с лета 2017 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.