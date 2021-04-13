ПСЖ – Бавария: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
ПСЖ в рамках ответного матча четвертьфинала ЛЧ принимает Баварию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ – Бавария начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1" и видеосервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Первый матч завершился выездной победой парижан со счётом 3:2.
Стартовые составы
ПСЖ: Навас – Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло – Гуйе, Паредес – Ди Мария, Неймар, Дракслер – Мбаппе
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Алаба – Сане, Мюллер, Коман – Шупо-Мотинг
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