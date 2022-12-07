Продолжает поступать инсайдерская информация от немецкой прессы о причинах провала Бундестим на ЧМ-2022 в Катаре. Bild утверждает, что одной из причин провала стало разделение сборной Германии на два лагеря - "баварский" и всех остальных.

Сборная Германии определилась с козлом отпущения и уволила его

Главный тренер "манншафт" Ханси Флик был обвинён в предвзятом отношении к игрокам Баварии из-за его особого отношения к ним, что и вызвало раскол внутри команды. В частности тренер подвергся критике после ставки на Томаса Мюллера, в то время как в его распоряжении находился оправдывающий доверие забивной нападающий Никлас Фюлькруг.

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