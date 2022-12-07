Продовжує надходити інсайдерська інформація від німецької преси про причини провалу Бундестім на ЧС-2022 у Катарі. Bild стверджує, що однією з таких причин провалу став поділ збірної Німеччини на два табори – "баварський" та решту.

Провал Німеччини на ЧС-2022: цап-відбувайло знайдений і звільнений

Головного тренера "манншафт" Гансі Фліка було звинувачено в упередженому ставленні до гравців Баварії через його особливе ставлення до них, що й викликало розкол усередині команди. Зокрема тренер піддався критиці після ставки на Томаса Мюллєра, тоді як у його розпорядженні був забивний нападник Ніклас Фюлькруг, який виправдовував довіру.

Німеччина вдруге поспіль не вийшла з групи ЧС! Шалена перемога над Коста-Рикою не допомогла