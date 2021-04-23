"105+1 минута. Игровая ситуация связана с определением компенсированного времени и завершением тайма/матча. В этом игровом эпизоде ​​арбитр матча определил и компенсировал одну минуту до окончания первого тайма дополнительного времени игры, что является дополнительным минимальным игровым временем. Руководствуясь требованиями п. 3 Правила 7, 4-й арбитр на последней минуте первого тайма дополнительного времени игры продемонстрировал зрителям электронное табло с указанной цифрой на нем. Как правило, согласно с соответствующими рекомендациями, арбитры должны предоставить возможность атакующей команде завершить активную фазу атакующих действий, и если при завершении компенсированного (минимального) игрового времени команда получает право на выполнение стандартного положения (11-метрового, штрафного, углового ударов и др.), они также должны предоставить время на выполнение этого стандарта, что и произошло в этой ситуации.

"Нам ничего не говорят": Скрипник озвучил претензии к арбитрам после выхода Зари в финал Кубка Украины

Перед выполнением углового удара арбитр матча объявил игрокам обеих команд, которые находились рядом, что такое право команда Заря получает на одномоментное выполнение углового и непосредственный удар по воротам в краткосрочный промежуток времени. После подачи мяча в штрафную площадь ФК Александрия произошло три краткосрочных касания к мячу, после чего он попал в ворота хозяев, что и стало завершением этого (одномоментного) стандартного положения. Практически после первого касания к мячу (в пределах штрафной площади) прозвучал сигнал арбитра о завершении первого тайма дополнительного времени, что не соответствовало главным принципам "здравого смысла" и "духа Правил игры". Такие действия арбитра не дали ни одного шанса VAR исправить эту ситуацию и засчитать гол, потому что мяч пересек линию ворот уже после того, как прозвучал сигнал свистком от арбитра о завершении тайма, и изменение любого решения арбитра стала невозможным", – говорится в заявлении УАФ на официальном сайте.

К слову, отмененный гол не помешал Заре победить в серии послематчевых пенальти. Уже 13 мая в финале Кубка Украини команда Виктора Скрипника встретится с Динамо.

Заря вырвала победу над Александрией в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины

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