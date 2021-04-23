"105+1 хвилина. Ігрова ситуація, пов’язана з визначенням компенсованого часу та завершенням тайму/матчу при цьому. У цьому ігровому епізоді арбітр матчу визначив та компенсував одну хвилину до завершення першого тайму додаткового часу гри, що є додатковим мінімальним ігровим часом. Керуючись вимогами п. 3 Правила 7, 4-й арбітр на останній хвилині першого тайму додаткового часу гри продемонстрував глядачам електронне табло із зазначеною цифрою на ньому.

Як правило, згідно з відповідними рекомендаціями, арбітри мають надати можливість команді, що атакує, завершити активну фазу атакувальних дій, і якщо при завершенні компенсованого (мінімального) ігрового часу команда отримує право на виконання стандартного положення (11-метрового, штрафного, кутового ударів та ін.), вони також мають надати час на виконання цього стандарту, що й відбулося в цій ситуації.

"Нам нічого не кажуть": Скрипник озвучив претензію до арбітрів після виходу Зорі у фінал Кубка України

Перед виконанням кутового удару арбітр матчу оголосив гравцям обох команд, які перебували поруч, що таке право команда Зоря отримує на одномоментне виконання кутового та безпосередній удар по воротах у короткотривалий проміжок часу. Після подачі м’яча до штрафної площі ФК Олександрія відбулося три короткотривалих дотики до м’яча, після чого він потрапив у ворота господарів, що й було завершенням цього (одномоментного) стандартного положення. Практично, після першого дотика до м’яча (у межах штрафної площі) пролунав сигнал арбітра про завершення першого тайму додаткового часу, що не відповідало головним принципам "здорового глузду" та "духу Правил гри".

Такі дії арбітра не дали жодного шансу VAR виправити цю ситуацію та зарахувати гол, тому що м’яч перетнув лінію воріт уже після того, як пролунав сигнал свистком від арбітра про завершення тайму, і зміна будь-якого рішення арбітра стала неможливою", – йдеться у заяві УАФ, опублікованій на офіційному сайті.

До слова, скасований гол не завадив Зорі перемогти у серії післяматчевих пенальті. Вже 13 травня у фіналі Кубка України команда Віктора Скрипника зустрінеться з Динамо.

Зоря вирвала перемогу над Олександрією у серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України

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