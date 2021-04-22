"Никита Шевченко – специалист, можно сказать. Выпустили его на серию пенальти. Хотим быть неудобными для соперников. Это психологический момент – так, на удачу. Значит, правильно сделали.

Александрия – Заря – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Нас устраивал счет 1:0 – играли против мяча, подборы выигрывали. Мы знали, как трудно в Александрии играть – в прошлом году мы уступили по пенальти, в этом году нам улыбнулась удача. Я сказал своим футболистам, что 11-метровые – неотъемлемая часть футбола: ты готов психологически или нет – это твоя проблема. Мы на это тоже настраивались.

Отмененный гол? Спросите у арбитров, я хочу услышать, что они скажут. Нам ничего не говорят", – цитирует Скрипника ТК Футбол.

Заря вырвала победу над Александрией в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины