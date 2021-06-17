Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович жалеет о своих чрезмерных эмоциях в матче против Северной Македонии.

"Я сам отец 2 дочерей и осознаю, что являюсь примером для подражания, особенно для детей и подростков. Я сожалею о своем поведении.

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К сожалению, были провокации, на которые я слишком сильно отреагировал, но они не являются оправданием моего поведения. Сразу после игры мы дружно пообщались и извинились друг перед другом. Это не отменяет мой взрыв эмоций. К сожалению, я дисквалифицирован на игру против Нидерландов, но против Украины я выложусь на 100%", – написал Арнаутович в Facebook.

СМИ писали, что форвард Австрии кричал игрокам сборной Северной Македонии Бейтулаю и Алиоски: "Я е*ал ваших албанских матерей". Отец Арнаутовича является сербом.

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