Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер отделался извинениями после своего странного поведения в матче против Франции (0:1).

УЕФА решил проигнорировать инцидент и не наказывать 28-летнего защитника, информирует Sky Sports.

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Во время матча Рюдигер начал плотно обнимать Поля Погба и едва не укусил француза. После поединка хавбек Манчестер Юнайтед заявил, что не будет требовать дисквалификации защитника Германии. Сам Рюдигер все списал на камеры, которые "поймали" его в неестественной позе и исказили восприятие эпизода.

Добавим, что во втором туре (19 июня) Евро французы встретятся с Венгрией, а Германия будет противостоять португальцам.

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