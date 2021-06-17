Нидерланды на старте чемпионата Европы показали свою силу на сборной Украины. Наши ребята были близки к ничьей, но объективно соперник сыграл значительно мощнее. Вейналдум и де Йонг разрывали "сине-желтых" в центре поля, Депай создавал моменты, а Дюмфрис уничтожал левый фланг украинской обороны.

"Оранье" понравились, а Украина помогла им устроить лучший матч первого тура. Нидерланды заслужили войти в список фаворитов на полуфинал. Новая схема с тремя центрбеками выглядит не так плохо, а на игру с Австрией задняя линия получит дополнительное усиление. В старт возвращается после повреждения де Лигт.

Других изменений в составе ожидать не стоит. Франк де Бур надеется сегодня обеспечить выход из группы, а уже в матче с македонцами дать лидерам отдых. Правда, Нидерландам нужно обязательно брать первое место, чтобы избежать встречи с Италией в 1/8 финала.

Австрия также удачно начала Евро-2020, справившись с Северной Македонией. Однако матч был тяжелым: Das Team привезла себе необязательный гол и долго мучилась с низким блоком балканцев. Эксперимент с Алабой в роли либеро провалился, а Калайджич на острие атаки был отрезан от партнеров.

Очень помогли изменения и замены от Франко Фоды. Атаки стали более динамичными, Алаба добавил креатива на чужой половине, а с появлением Арнаутовича появилась реальная острота. К сожалению, завтра Австрия вынуждена обойтись без Марко – забив третий гол в ворота македонцев, он из-за длинного языка влип в скандал и получил дисквалификацию на одну игру.

Ориентировочные составы команд

Нидерланды: Стекеленбург – де Лигт, де Врей, Блинд – Дюмфрис, де Йонг, де Роон, Вейндал – Вейналдум – Вегхорст, Депай.

Австрия: Бахманн – Линхарт, Алаба, Хинтереггер – Лайнер, Лаймер, Шлагер, Забитцер, Ульмер – Калайджич, Баумгартнер.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Явным фаворитом матча выступают, конечно, Нидерланды. Букмекеры оценивают победу "оранье" около 1.55, а на сенсационный успех Австрии дают коэффициент 6.2, ничья – 4. У Франка де Бура более мастеровитая команда, а Франко Фода точно не имеет над ним преимущества в плане менеджмента игры. Матч ожидается результативным, но вполне реально, что австрийцы без Арнаутовича не смогут поразить ворота Нидерландов.

Для сборной Украины более выгодной будет победа хозяев поля. Нидерланды выйдут из группы – сомнений ноль, а вот с Австрией еще ничего не понятно. Нам в последнем туре играть против Das Team и, скорее всего, решать судьбу 2-3 мест.