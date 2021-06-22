"Совсем недоволен таким результатом. Я ожидал ничью, но в этом матче вообще сыграли не очень хорошо.

Эмоции надежд, ПТН ПНХ и отчаяние футболистов сборной Украины – атмосферное видео закулисья матча против Австрии

Попробовали несколько вариантов, но этого оказалось недостаточно. Возможно, надо было больше удачи. Посмотрим, останемся ли мы на Евро – шансов очень и очень мало.

Австрия сыграла лучше в этом матче. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после этой встречи. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после этой встречи. Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок", – сказал Протасов в комментарии As.ro.

Напомним, сборная Украины в решающем матче группы С уступила Австрии со счетом 0:1 и потеряла шанс на прямой выход в 1/8 финала турнира. Отныне судьба "сине-желтых" зависит от выступлений других команд.

Украина – Австрия: Шевченко загонял команду в угол – провал всех и каждого, но шансы на плей-офф Евро-2020 растут