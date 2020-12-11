"Возможно не хватало последней передачи. Видно, что Брага обученная технически и тактически. Против таких соперников тяжело играть. Мне кажется, что мы сегодня проиграли заслуженно.

Брага – Заря – 2:0 – видео голов и обзор матча

Не успевали ли мы за Брагой? Не могу такого сказать. Игра была похожа на матч с АЕКом. Мы там терпели в первом тайме, а во втором добавили. Сегодня не получилось добавить, не знаю по каким причинам.

Погодные условия? Обе команды были в равных условиях, Браге это не помешало. Не скажу, что дождь виноват в нашем поражении. Такие игры также дают опыт, приятно сыграть с такими футболистами, учимся у них.

Что наиболее запомнится из Лиги Европы? Победы над АЕКом и Лестером", – спокойно резюмировал Кочергин в эфире ТК Футбол.

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