"Програли заслужено": Кочергін підсумував матч з Брагою та пригадав найяскравіші моменти Зорі у груповому етапі ЛЄ
Півзахисник Зорі Владислав Кочергін поділився думками щодо поразки від Браги (2:0) у 6-му турі групового етапу Ліги Європи.
"Можливо не вистачало останньої передачі. Видно, що Брага навчена технічно і тактично. Проти таких суперників важко грати. Мені здається, що ми сьогодні програли заслужено.
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Чи ми не встигали за Брагою? Не можу такого сказати. Гра була схожа на матч з АЕКом. Ми там терпіли в першому таймі, а в другому додали. Сьогодні не вийшло додати, не знаю з яких причин.
Погодні умови? Обидві команди були в рівних умовах, Бразі це не завадило. Не скажу, що дощ винен у нашій поразці. Такі ігри також дають досвід, приємно зіграти з такими футболістами, вчимося у них.
Що найбільше запам'ятається з Ліги Європи? Перемоги над АЕКом і Лестером", – спокійно резюмував Кочергін в ефірі ТК Футбол.
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