"Можливо не вистачало останньої передачі. Видно, що Брага навчена технічно і тактично. Проти таких суперників важко грати. Мені здається, що ми сьогодні програли заслужено.

Брага – Зоря – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Чи ми не встигали за Брагою? Не можу такого сказати. Гра була схожа на матч з АЕКом. Ми там терпіли в першому таймі, а в другому додали. Сьогодні не вийшло додати, не знаю з яких причин.

Погодні умови? Обидві команди були в рівних умовах, Бразі це не завадило. Не скажу, що дощ винен у нашій поразці. Такі ігри також дають досвід, приємно зіграти з такими футболістами, вчимося у них.

Що найбільше запам'ятається з Ліги Європи? Перемоги над АЕКом і Лестером", – спокійно резюмував Кочергін в ефірі ТК Футбол.

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