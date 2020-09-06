"Сегодня команда соперника продемонстрировала нам урок взрослого футбола. У нас возникали проблемы при обороне, особенно при стандартных положениях. Это болезненный, но показательный урок.

Карпаты – Подолье – 0:3 – видео голов и обзор неудачного старта львовян во Второй лиге

Ребята старались, пытались навязать свой футбол. Впрочем опыт Подолья сыграл ключевую роль в поединке. Кроме того, они использовали наши ошибки, которых было немало в первом тайме.

Если сравнивать с кубковым матчем против Эпицентра, то прогресс заметен. Прежде всего это касается комплектации команды – у нас появились исполнители, которые сегодня существенно улучшили качество игры. Мы хотим, чтобы с каждой тренировкой наши футболисты росли и прибавляли. Игровая практика является важной в таком возрасте, поэтому будем делать все для того, чтобы наши игроки прогрессировали", – цитирует Вовчука официальный сайт "зелено-белых".

Вторая лига: Карпаты разгромно проиграли Подолью, первая неявка в чемпионате, перестрелка в Бурштыне