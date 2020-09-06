"Сьогодні команда суперника продемонструвала нам урок дорослого футболу. У нас виникали проблеми при обороні, особливо під час стандартних положень. Це болісний, однак показовий урок.

Карпати – Поділля – 0:3 – відео голів та огляд невдалого старту львів'ян у Другій лізі

Хлопці старалися, намагалися нав’язати свій футбол. Втім досвід Поділля відіграв ключову роль у поєдинку. Крім того, вони використали наші помилки, яких було чимало у першому таймі.

Якщо порівнювати з кубковим матчем проти Епіцентру, то прогрес помітний. Передусім це стосується комплектації команди – у нас з’явилися виконавці, які сьогодні суттєво покращили якість гри. Ми хочемо, щоб з кожним тренуванням наші футболісти зростали і додавали. Ігрова практика є важливою у такому віці, тому робитимемо все для того, щоб наші гравці прогресували", – цитує Вовчука офіційний сайт "зелено-білих".

Друга ліга: Карпати Львів розгромно програли Поділлю, перша неявка в чемпіонаті, перестрілка у Бурштині