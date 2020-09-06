Карпаты Львов – Подолье – 0:3

Голы: Костенко, 19, Жданов, 24 (пен), Прилепа, 42

"Зелено-белые" пропустили трижды еще до перерыва, хотя в ворота Карпат могло влететь еще несколько мячей. В некоторых эпизодах на стороне хозяев была удача, а в других самоотверженно действовали голкипер и защитники.

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Впрочем, это не помешало Подолью забить трижды и праздновать комфортную победу. Сначала Костенко ударом в дальний угол открыл счет, затем Жданов реализовал пенальти, а точку в матче поставил Прилепа. Подопечные Любомира Вовчука после вылета из Кубка потерпели еще одно разгромное поражение.