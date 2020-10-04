Культовая программа снова появится в эфире, но лишь в сети Интернет.

Группа 1+1 media объявила о рестарте телепрограммы "ПроФутбол", которая отныне будет называться "ПроФутбол Digital". К сожалению, теперь культовую программу можно будет смотреть лишь в YouTube. Первый выпуск стартует уже сегодня, 4 октября, в 21:00.

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Новыми ведущими программы станут экс-главный редактор редакторской группы спортивных проектов 1+1 media Владимир Зверов и журналист телепрограммы "ПроФутбол" Сергей Пейчев. Бывшие лица передачи Игорь Цыганык и Александра Лобода откроют первый эфир на YouTube и регулярно будут появляться в роли приглашенных экспертов.

Авторы анонсируют 4 прямых эфира в неделю, где, в частности, планируются: традиционные послематчевые студии сразу после встреч клубов в пятницу и субботу, тематический эфир в один из дней с понедельника по четверг и основной выпуск "ПроФутбол Digital" с расширенной послематчевой студией еженедельно в 21:00.

Напомним, программа "ПроФутбол", которая с августа 2010-го выходила вечером по воскресеньям, последний раз появилась в эфире 16 августа 2020 года. До 10-летнего юбилея не хватило совсем немного – каких-то две недели.

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