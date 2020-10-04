Культова програма знову з'явиться в ефірі, однак лише в мережі Інтернет.

Ігор Циганик прощається з роллю ведучого у програмі "ПроФутбол" / Фото з відкритих джерел

Група 1+1 media оголосила про рестарт телепрограми "ПроФутбол", яка відтепер називатиметься "ПроФутбол Digital". На жаль, відтепер культову програму можна буде дивитись лише в YouTube. Перший випуск стартує вже сьогодні, 4 жовтня, о 21:00.

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Новими ведучими програми стануть екс-головний редактор редакторської групи спортивних проектів 1+1 media Володимир Звєров і журналіст телепрограми "ПроФутбол" Сергій Пейчев. Колишні обличчя передачі Ігор Циганик і Олександра Лобода відкриють перший ефір на YouTube і регулярно з'являтимуться у ролі запрошених експертів.

Автори анонсують 4 прямих ефіри на тиждень, де, зокрема, плануються: традиційні післяматчеві студії відразу після зустрічей клубів в п'ятницю та суботу, тематичний ефір в один з днів з понеділка по четвер та основний випуск "ПроФутбол Digital" з розширеною післяматчевою студією щонеділі о 21:00.

Нагадаємо, програма "ПроФутбол", яка з серпня 2010-го виходила увечері кожної неділі, востаннє з'явилась в ефірі 16 серпня 2020 року. До 10-річного ювілею забракло зовсім трохи – якихось два тижні.

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