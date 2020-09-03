"Официальная причина – экономическая ситуация в стране. Все проекты должны быть экономически оправданы. На данном этапе "Профутбол" не был на таком уровне, чтобы приносить какие-то доходы. Поэтому программу закрыли, а весь штат департамента спортивных проектов уволили. Сейчас руководство требует экономического оправдания всех проектов на телеканалах. Они должны иметь положительное сальдо.

Программа "Профутбол" прекратила существование – холдинг "1+1 медиа" будет транслировать домашние матчи Динамо

Из-за пандемии рынок рекламы упал – на очень много процентов по сравнению с прошлым годом. То есть сейчас заработать на ней трудно, а это было единственное пополнение для бюджета. Поэтому ситуация сложная. Я не рассматривал никаких предложений. Готовился к новому сезону "Профутбол". Посмотрим что будет дальше", – рассказал Цыганык в комментарии Tribuna.

Напомним, 16 августа программа "Профутбол" в последний раз вышла в эфир. До 10-летнего юбилея хватило совсем немного – каких-то две недели. С августа 2010-го программа выходила вечером по воскресеньям.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство