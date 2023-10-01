Оболонь могла повести в счете уже на 5 минуте, но Приймак после подачи углового пробил головой прямо во вратаря. Минай ответил попыткой Твердохлеба из-за пределов штрафной, но не точно.

Оболонь удержала минимальную победу над Минаем - голкипер "похоронил" закарпатцев, но мог забить с углового

Далее опасных моментов стало значительно меньше. Минай создал лучшую свою возможность на 75 минуте: Твердохлеб пасом нашел Кораблина в штрафной, а тот в касание пробил под перекладину – Рыбка перевел через перекладину. Оболонь ответила голом – Бандура сыграл на выходе, но перевел мяч прямо на голову Таранусе. Этот гол стал единственным во встрече.

Таким образом, Минай не может победить уже в 10 матчах подряд (с учетом поражения в Кубке Украины). Оболонь набрала 9 пунктов и поднялась на 10 строчку.