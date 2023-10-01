Минай оставался единственной командой в сезоне УПЛ, которой до сих пор не удалось одержать победу. Статистические показатели тоже критически низкие, поэтому борьба за выживание может стать главной темой текущего чемпионата для закарпатцев – а они уже проиграли один матч прямому конкуренту (Металлисту 1925). Учитывая эти факты, подопечных Владимира Шарана в домашке с Оболонью не устраивала даже ничья.

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В первом тайме команды разменивались неплохими атаками, но киевляне выглядели острее. Так, уже на 5-й минуте Приймак замыкал подачу с углового, пробив в Бандуру – голкипер парировал перед собой, однако успел зафиксировать мяч. Минай ответил на 12-й контратакой, которую Твердохлеб завершил выстрелом из-за пределов штрафной. Сфера пролетела рядом с левой штангой.

На 17-й минуте Груша сбрасывал подачу с левого фланга в район линии вратарской, а Суханов сыграл на добивании после отскока. Бандура спас закарпатцев. На 30-й же Лукьянчук замыкал навес с углового, но и здесь Бандура выполнил сейв. Минай же до конца первого тайма смог организовать только атаку с прострелом на 11 метров – впрочем, Твердохлеб снова смазал.

В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло. Второй тайм оказался менее интересным и динамичным, но теперь уже подопечные Владимира Шарана выглядели острее. Так, на 52-й минуте они должны были выходить вперед в результате подачи Дмитрука с правого фланга – Одарюк замкнул головой, но мяч упал на каркас!

На 74-й же Кораблин выстрелом с линии вратарской завершал навес Твердохлиба. Рыбка достал мяч из-под перекладины. У Оболони же за это время было только неплохое замыкание углового в исполнении Мороза на 66-й минуте. Тем не менее, именно киевляне открыли счет.

Хозяев на 78-й минуте "похоронил" Бандура, который не смог перехватить кросс от Османа. Он только зацепил мяч кончиками пальцев – получилась идеальная скидка на Тарануху под удар в пустые. 0:1! Замена Валерия Иващенко сработала (Ростислав вышел вместо Груши на 56-й минуте).

Минай сразу же пошел отыгрываться – и был близок к этому. Уже на 82-й минуте закарпатцы могли заработать пенальти в результате врыва Кораблина на правый край штрафной. Косовский, судя по видеоповтору, толкал Тимура, но арбитры проигнорировали эпизод. VAR на матче не было.

В конце основного времени Рыбке пришлось парировать удар Витенчука из пределов штрафной и брать лонгшот Булезы, а уже в компенсированное время спасти Минай мог Бандура. Александр оказался на замыкании подачи с углового – впрочем, мяч попал в плечо.

Дальнейшая контратака Оболони завершилась ударом Таранухи с центра поля. Волота остались пустыми, однако попасть в них Ростиславу не удалось. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу киевлян.

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