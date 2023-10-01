Оболонь могла повести в рахунку вже на 5 хвилині, але Приймак після подачі кутового пробив головою прямісінько у воротаря. Минай відповів спробою Твердохліба з-за меж штрафного, але не влучно.

Оболонь втримала мінімальну перемогу над Минаєм – голкіпер "поховав" закарпатців, але міг забити з кутового

Далі небезпечних моментів стало значно менше. Минай створив найкращу свою нагоду на 75 хвилині: Твердохліб пасом знайшов Корабліна у штрафному, а той у дотик пробив під поперечку – Рибка перевів через поперечку. Оболонь відповіла голом – Бандура зіграв на виході, але перевів м'яч прямо на голову Таранусі. Цей гол став єдиним у зустрічі.

Таким чином, Минай не може перемогти вже у 10 матчах поспіль (з урахуванням поразки в Кубку України). Оболонь набрала 9 пунктів та піднялась на 10 сходинку.