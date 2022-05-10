"У нас восстановился Беседин, у нас есть Довбик. Возможно, на чемпионате Европы он играл не основную роль, но человек провел очень сильную осеннюю часть чемпионата, был признан лучшим игроком. Это как раз те сюрпризы, которые могут быть.

Сборная Украины должна пополниться дебютантом, который феерит в топ-чемпионате Европы

Спарринг против Борусии М – именно тот матч для сыгранности, для восстановления хороших связей. Я уверен, что Гладбаху не обязательно выигрывать, для нас это будет гораздо важнее. Ожидаю, что будет хорошая товарищеская игра, в которой Боруссия поможет сборной Украины обрести эту форму для важного матча 1 июня", – объяснил Скрипник в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, встреча команды Петракова с представителем Бундеслиги начнется завтра в 21:45 по киевскому времени. Это будет первый матч сборной Украины в 2022 году.

Миколенко не був би Миколенком, якби не здивував: українець рятує не тільки Евертон, але й... Динамо