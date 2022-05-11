"Проблеми можуть бути у шотландців, у яких сезон лише закінчується, а Рейнджерс вийшов у фінал Ліги Європи.

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Там теж є гравці, які будуть на піку форми, а потім вони гратимуть з нами. Невідомо, як вони там зіграють (в єврокубках, – прим.). Раптом програють – їхній настрій буде негативним. Тому не бачу великих проблем у тому, щоби обіграти цю команду.

У нас відновлюється Бєсєдін. Довбик, який, можливо, грав не основну роль на Євро, дуже сильно провів осінню частину чемпіонату, був визнаний найкращим гравцем. Це все може бути сюрпризом", – сказав Скрипник у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 травня, збірна України проведе перший спаринг в рамках підготовки до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Суперником підопічних Олександра Петракова буде менхенгладбаська Борусія. Початок зустрічі о 21:45. Поєдинок проти Шотландії відбудеться 1 червня.

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