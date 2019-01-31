Призетко: Когда подарили футболку Динамо, радости не было предела

Экс-наставник Металлиста 1925 Александр Призетко вспомнил свой первый футбольный подарок.

"Я с детства мечтал играть за киевское Динамо, как, наверное, 99% детей в то время. Когда я еще был в ДЮСШ в Измаиле, мне подарили динамовскую футболку. Сказать, что я был рад, значит, ничего не сказать. А второй подарок, который никогда не забуду, прислал из ФРГ мой дядя на 12-ти или 13-летие. Бутсы Puma на шести шипах на то время были космосом. Я эту обувь не снимал лет пять, причем играл в футбол на любых покрытиях.

Призетко: Если бы получил предложение из России, то рассмотрел бы его

Свое 48-летие встречаю в творческом отпуске. У нас с Максимом Калиниченко, с которым мы вместе работали, есть четкое понимание, в какой команде хотелось бы трудиться. Не могу сказать, что предложений хватает, но были и интересные варианты. Хочется развиваться и работать в свое удовольствие, чтобы быть сосредоточенным исключительно на спортивной составляющей...", – цитирует Призетко Команда 1.