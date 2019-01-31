Призетко: Коли подарували футболку Динамо, радості не було межі

Екс-наставник Металіста 1925 Олександр Призетко пригадав свій перший футбольний подарунок.

"Я з дитинства мріяв грати за київське Динамо, як, напевно, 99% дітей в той час. Коли я ще був в ДЮСШ в Ізмаїлі, мені подарували футболку. Сказати, що я був радий, значить, нічого не сказати. А другий подарунок, який ніколи не забуду, прислав з ФРН мій дядько на 12-ти або 13-річчя. Бутси Puma на шести шипах на той час були космосом. Я це взуття не знімав років п'ять, причому грав в футбол на будь-яких покриттях.

Призетко: Якби отримав пропозицію з Росії, то розглянув би її

Своє 48-річчя зустрічаю у творчій відпустці. У нас з Максимом Калініченком, з яким ми разом працювали, є чітке розуміння, в якій команді хотілося б працювати. Не можу сказати, що пропозицій не бракує, але були і цікаві варіанти. Хочеться розвиватися і працювати в своє задоволення, щоб бути зосередженим виключно на спортивній складовій...", – цитує Призетка Команда 1.