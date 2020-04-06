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Призер ЧМ-2002 Рюштю выписан из больницы – экс-голкипер Барселоны победил коронавирус

18:57 9 Читати українською
Призер ЧМ-2002 Рюштю выписан из больницы – экс-голкипер Барселоны победил коронавирус
Рюштю Речбер / Al Bawaba

Культовый турецкий вратарь Рюштю Речбер, известный по выступлениям за Фенербахче и Барселону, одолел смертельный COVID-19 и уже находится дома.

46-летний экс-кипер сборной Турции выписан из больницы, сообщает CNN Turk.

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Рушту был госпитализирован с коронавирусом более недели назад. Бронзового призера ЧМ-2002 инфицировала собственная жена, которая накануне вернулась из Соединенных Штатов. Некоторое время Речбер находился в критическом состоянии, его лихорадило, также он имел проблемы с дыханием из-за постоянного кашля и быстро уставал.

К слову, Рюштю Речбер является рекордсменом турецкой сборной по количеству проведенных матчей – 120 поединков. Клубную карьеру он провел в Антальяспоре, Фенербахче, Барселоне и Бешикташе.

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коронавирус Рюштю Речбер Рюштю Речбер Турция
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