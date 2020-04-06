Призер ЧМ-2002 Рюштю выписан из больницы – экс-голкипер Барселоны победил коронавирус

Культовый турецкий вратарь Рюштю Речбер, известный по выступлениям за Фенербахче и Барселону, одолел смертельный COVID-19 и уже находится дома.

46-летний экс-кипер сборной Турции выписан из больницы, сообщает CNN Turk.

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Рушту был госпитализирован с коронавирусом более недели назад. Бронзового призера ЧМ-2002 инфицировала собственная жена, которая накануне вернулась из Соединенных Штатов. Некоторое время Речбер находился в критическом состоянии, его лихорадило, также он имел проблемы с дыханием из-за постоянного кашля и быстро уставал.

К слову, Рюштю Речбер является рекордсменом турецкой сборной по количеству проведенных матчей – 120 поединков. Клубную карьеру он провел в Антальяспоре, Фенербахче, Барселоне и Бешикташе.

"Вы дерьмо и убийцы": Это'О и Дрогба уничтожают врачей из-за тестов вакцины от коронавируса и упоминания проституток