"Желтая субмарина" во главе с Унаи Эмери уже привыкает к пребыванию в столице Украины.

Вильярреал прибыл в Киев и поселился в гостинице "Хилтон". Пресс-служба испанцев опубликовала красивое видео в Twitter, где показала весь путь из Испании в нашу страну.

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"Привет, Украина! "Желтая субмарина" уже находится в Киеве, чтобы завтра встретиться с Динамо", – подписали видео представители Вильярреала.

Напомним, матч между украинской и испанской командами начнется 11 марта в 19:55, а ровно через неделю команды сойдутся снова в Испании.

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#UEL | Привіт, Україно !



El Submarino ya está en tierras ucranianas para enfrentarse este jueves al @dynamokyiven



Endavant! pic.twitter.com/MLLWsJWJHi — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 10, 2021