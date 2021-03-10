"Привет, Украина": Вильярреал атмосферным видео показал путь из Испании в Киев
10 марта 23:37 - Читати українською
"Желтая субмарина" во главе с Унаи Эмери уже привыкает к пребыванию в столице Украины.
Вильярреал прибыл в Киев и поселился в гостинице "Хилтон". Пресс-служба испанцев опубликовала красивое видео в Twitter, где показала весь путь из Испании в нашу страну.
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"Привет, Украина! "Желтая субмарина" уже находится в Киеве, чтобы завтра встретиться с Динамо", – подписали видео представители Вильярреала.
Напомним, матч между украинской и испанской командами начнется 11 марта в 19:55, а ровно через неделю команды сойдутся снова в Испании.
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