"Жовта субмарина" на чолі з Унаї Емері вже звикає до перебування в столиці України.

Вільяреал прибув до Києва та оселився в готелі "Хілтон". Прес-служба іспанців опублікувала красиве відео у Twitter, де показала весь шлях з Іспанії в нашу країну.

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"Привіт, Україно! "Жовта субмарина" вже перебуває у Києві, щоб завтра зустрітись з Динамо", – підписали відео представники Вільяреала.

Нагадаємо, матч між українською та іспанською командами розпочнеться 11 березня о 19:55, а рівно за тиждень колективи зійдуться знову в Іспанії.

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