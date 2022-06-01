Притула впервые будет комментировать поединок сборной Украины – все ради сверхважной цели
Болельщики "сине-желтых" смогут выбрать "альтернативную дорожку" для просмотра матча плей-офф квалификации к ЧМ-2022.
Как известно, уже сегодня, 1 июня, состоится долгожданная дуэль за путевку на ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией. Матч в прямом эфире будут транслировать телеканалы "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"), "Футбол 1" и платформа oll.tv.
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Однако болельщики будут иметь и "альтернативную дорожку". На YouTube-канале FootballHub можно будет посмотреть игру под комментарий известного телеведущего и волонтера Сергея Притулы и спортивного журналиста Вадима Скичка. Парелельно украинцы смогут задонатить на 1000 планшетов для ВСУ – собранные во время трансляции средства будут перечислены в фонд Сергея Притулы.
Напомним, поединок состоится в 21:45, а сбор средств стартует на 15 минут раньше.
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