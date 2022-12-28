"В 2020 году я захотел покинуть Фенербахче. И тут поступает предложение из России. Тогда во Франции уже был введен карантин: все закрыто, сезон остановлен. В России все хорошо. А через две недели и там все остановилось. И уже после того, как все закрылось на карантин, начались проблемы.

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Мне очень вежливо сказали: "Слушай, нам нужно обсудить детали контракта. Нужно найти решение, чтобы его урезать и вообще заключить новое соглашение, где будет прописано количество сыгранных матчей". Я ответил, что так не пойдет. Предложил Сочи выплатить мне половину суммы за расторжение контракта, чтобы я мог спокойно вернуться во Францию ​​на время карантина. Но меня заверили, что РПЛ скоро возобновится, и я получу все деньги, но нужен новый контракт.

Однажды мне стучат в окно, а я в то же время получаю сообщение: "Не открывай". Позже пришлось выйти в магазин, и на улице я вижу, что ко мне прислали здоровяка на крутой тачке. После моего возвращения с покупками он с еще одним мужчиной просто заходят в квартиру и садятся напротив меня. Один кладет на стол контракт, в котором половина страницы напечатана на русском, а половина – на английском, и говорит мне: "Подписывай". У меня рядом с телевизором стояла игровая приставка с камерой для игр по сети, и я говорю, что нас снимает эта камера, хотя приставка даже не была включена. Лишь спустя какое-то время, уже с моими адвокатами, подключив службу безопасности Федерации футбола Франции и ФИФА, нам удалось законно расторгнуть контракт", – рассказал Рами в интервью Le QG.

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